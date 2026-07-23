Fluminense lançou a nova terceira camisa para a temporada - Divulgação/Puma

Fluminense lançou a nova terceira camisa para a temporadaDivulgação/Puma

Publicado 23/07/2026 13:56

Rio - Fluminense e Puma anunciaram a primeira camisa alternativa da parceria, válida para o resto da temporada de 2026. A camisa numero três tem um tom verde escuro e o primeiro escudo da história do clube no lugar do tradicional. O uniforme recebeu elogios dos torcedores nas rede sociais.

O Tricolor produziu o clipe de anúncio no Salão Nobre do próprio clube, com Samuel Xavier, Thiago Silva e o novo contratado, Hulk, como modelos.

Tem lugares que fazem parte da nossa história. E tem lugares que são a própria história.



Laranjeiras é o berço do futebol, onde tradição, paixão e identidade se encontram. A nossa nova Armadura III homenageia esse lugar único, onde tudo começou e onde o sentimento de ser… pic.twitter.com/MqMFhdY7PB — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 23, 2026 Antes do lançamento, a torcida estava dividida em relação aos rumores, principalmente por medo de se assemelhar com as camisas do Palmeiras. No entanto, após o lançamento a aprovação foi majoritária apenas algumas ressalvas a respeito da gola escolhida pela Puma. Antes do lançamento, a torcida estava dividida em relação aos rumores, principalmente por medo de se assemelhar com as camisas do Palmeiras. No entanto, após o lançamento a aprovação foi majoritária apenas algumas ressalvas a respeito da gola escolhida pela Puma.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato