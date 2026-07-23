Fluminense lançou a nova terceira camisa para a temporadaDivulgação/Puma
Antes do lançamento, a torcida estava dividida em relação aos rumores, principalmente por medo de se assemelhar com as camisas do Palmeiras. No entanto, após o lançamento a aprovação foi majoritária apenas algumas ressalvas a respeito da gola escolhida pela Puma.
Tem lugares que fazem parte da nossa história. E tem lugares que são a própria história.— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 23, 2026
Laranjeiras é o berço do futebol, onde tradição, paixão e identidade se encontram. A nossa nova Armadura III homenageia esse lugar único, onde tudo começou e onde o sentimento de ser… pic.twitter.com/MqMFhdY7PB
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