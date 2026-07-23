Fluminense lançou a nova terceira camisa para a temporadaDivulgação/Puma

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João André Pombo
Rio - Fluminense e Puma anunciaram a primeira camisa alternativa da parceria, válida para o resto da temporada de 2026. A camisa numero três tem um tom verde escuro e o primeiro escudo da história do clube no lugar do tradicional. O uniforme recebeu elogios dos torcedores nas rede sociais.
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O Tricolor produziu o clipe de anúncio no Salão Nobre do próprio clube, com Samuel Xavier, Thiago Silva e o novo contratado, Hulk, como modelos.
Antes do lançamento, a torcida estava dividida em relação aos rumores, principalmente por medo de se assemelhar com as camisas do Palmeiras. No entanto, após o lançamento a aprovação foi majoritária apenas algumas ressalvas a respeito da gola escolhida pela Puma.
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Elogios ao novo lançamento da Puma para o Fluminense - Reprodução/X @fefalipke
Elogios ao novo lançamento da Puma para o Fluminense - Reprodução/X @LuKas_San7
Elogios ao novo lançamento da Puma para o Fluminense - Reprodução/X @leleromantico
Elogios ao novo lançamento da Puma para o Fluminense - Reprodução/X @locoventtura
Elogios ao novo lançamento da Puma para o Fluminense - Reprodução/X @marqueslrs
Elogios ao novo lançamento da Puma para o Fluminense - Reprodução/X @Ricciardi_Ffc
Elogios ao novo lançamento da Puma para o Fluminense - Reprodução/X @cornetadoffc
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato