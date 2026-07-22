Canobbio com a seleção uruguaia na CopaDivulgação / AUF
Canobbio entra em seleção dos 'piores da Copa' de jornal italiano
Atacante, de 27 anos, defendeu o Uruguai
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