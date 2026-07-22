Canobbio com a seleção uruguaia na Copa - Divulgação / AUF

Canobbio com a seleção uruguaia na CopaDivulgação / AUF

Publicado 22/07/2026 16:14 | Atualizado 22/07/2026 16:20

De acordo com a publicação, Canobbio, que assumiu a titularidade da seleção uruguaia nas partidas contra Cabo Verde e Espanha, teve atuações consideradas dentro do esperado. O motivo da sua inclusão foram atitudes não relacionadas com a questão técnica.

Contra a Espanha, o atacante do Fluminense protagonizou uma sequência de lances polêmicos. Ele deu uma entrada dura em Pau Cubarsí, discutiu com a arbitragem durante o jogo e, após ser expulso, ainda tentou partir para cima de um adversário. Essas atitudes pesaram na avaliação do jornal.

Outro atleta que apareceu na lista foi Cristiano Ronaldo. O português teve o seu desempenho técnico questionado e avaliado apenas como "uma sombra do jogador que já foi".