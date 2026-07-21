Mosaíco da torcida do Fluminense na despedida do Fred - Reprodução/Fluminense FC

Mosaíco da torcida do Fluminense na despedida do FredReprodução/Fluminense FC

Publicado 21/07/2026 12:54 | Atualizado 21/07/2026 14:29

Rio - Ídolo do Fluminense, Fred teve seu retorno anunciado pelo clube nesta terça-feira, no aniversário de 124 anos do clube. O ex-atleta foi contratado para a função de técnico do sub-20 após passagem positiva pelas categorias de base do Fortaleza. Nas redes sociais, os tricolores celebraram a notícia.

O camisa 9, marcou uma geração inteira de torcedores tricolores, sendo protagonista da arrancada histórica de 2009, em que o Fluminense escapou do rebaixamento com 99% de chance de queda. Além disso, foi campeão brasileiro em 2010 e 2012, nesse ano, sendo artilheiro. Ele integrou o elenco de 2009 a 2016, e depois retornou em 2020 para se aposentar no ano de 2022 pelo clube.

Em 2023, Fred seguiu no Fluminense como Diretor de Planejamento Esportivo e esteve próximo do elenco na conquista da Libertadores. Em agosto do ano seguinte deixou o clube. No ano passado, Fred foi treinador sub-17 e depois do sub-20 do Fortaleza, e agora voltou ao Tricolor para ocupar a mesma função.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato