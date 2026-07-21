Fred estava trabalhando nas categorias de base do Fortaleza - Divulgação / Fluminense FC

Fred estava trabalhando nas categorias de base do FortalezaDivulgação / Fluminense FC

Publicado 21/07/2026 11:31

Rio - Aniversariante do dia, o Fluminense anunciou nesta terça-feira (21) a contratação de Fred para comandar o sub-20. O ex-jogador, que fez história com a camisa tricolor e se tornou ídolo, agora retorna para assumir função fora dos gramados. Ele celebrou o novo desafio na carreira.

“Hoje é um dia muito especial, 124 anos de história do nosso Fluminense. Quero parabenizar esse clube que faz parte da minha vida. Foi aqui que vivemos momentos inesquecíveis, recebi muito carinho de vocês e construí uma relação que vou levar para sempre no meu coração”, iniciou o antigo atacante, em vídeo publicado nas redes sociais do clube.

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“Quero aproveitar a data para dividir uma notícia que me deixa muito feliz. Estou de volta para casa. Agora, sou o novo treinador da equipe sub-20. Volto com o mesmo amor de sempre e com muita vontade de trabalhar e de ajudar a formar grandes jogadores”, complementou. “Quero aproveitar a data para dividir uma notícia que me deixa muito feliz. Estou de volta para casa. Agora, sou o novo treinador da equipe sub-20. Volto com o mesmo amor de sempre e com muita vontade de trabalhar e de ajudar a formar grandes jogadores”, complementou.

Antes de chegar ao Fluminense, Fred trabalhou no sub-17 e no sub-20 do Fortaleza. Outros três profissionais vão integrar a comissão do ex-jogador no Tricolor: o auxiliar Bruno Barros, o analista de desempenho Conrado Aguilar e o preparador físico Jefferson Souza, que terá Gabriel Pinho como auxiliar.

A história no Fluminense

Fred, que se aposentou dos gramados em 2022, é o segundo maior artilheiro da história do Fluminense e o primeiro em jogos oficiais (199 gols); o maior artilheiro da história da Copa do Brasil (37 gols); o segundo maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro e o maior na era dos pontos corridos (158 gols); e o terceiro brasileiro com mais gols na história da Libertadores (25). O ex-atacante está entre os 15 jogadores com mais partidas pelo clube (381).



Pelo Tricolor, ele foi bicampeão brasileiro (2010 e 2012), bicampeão carioca (2012 e 2022) e conquistou duas Taças Guanabara (2012 e 2022) e uma Taça Rio (2020). Como diretor de planejamento esportivo, entre 2022 e 2024, participou das conquistas da Libertadores de 2023, da Recopa Sul-Americana de 2024 e do Carioca de 2023.

O anúncio de Fred



