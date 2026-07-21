Canobbio comemora gol pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense

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João Alexandre Borges
Rio - O Krasnodar (RUS) está interessado em Agustín Canobbio, do Fluminense. O Tricolor, porém, não recebeu proposta oficial pelo uruguaio. A informação foi divulgada primeiro pelo 'ge'.
A tendência, aliás, é que não haja avanços. O estafe do jogador e o próprio Canobbio não se mostraram animados, em primeiro momento, com uma transferência para o clube da Rússia.
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Canobbio é peça importante para o time e esteve a serviço da seleção uruguaia na Copa do Mundo de 2026. Ele chegou a marcar no empate em 2 a 2 da Celeste com Cabo Verde, mas foi expulso na reta final da derrota para a Espanha por 1 a 0.
Após a participação do Uruguai na Copa do Mundo, ele se reapresentou no dia 10 de julho. O primeiro jogo oficial do Tricolor após a pausa aconteceu na última sexta-feira (17), quando o time empatou em 1 a 1 diante do Red Bull Bragantino. Canobbio foi acionado na segunda etapa e deu a assistência para o gol de Ignácio. 