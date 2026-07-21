Canobbio comemora gol pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Canobbio comemora gol pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 21/07/2026 20:34 | Atualizado 21/07/2026 20:39

Rio - O Krasnodar (RUS) está interessado em Agustín Canobbio, do Fluminense . O Tricolor, porém, não recebeu proposta oficial pelo uruguaio. A informação foi divulgada primeiro pelo 'ge'.

A tendência, aliás, é que não haja avanços. O estafe do jogador e o próprio Canobbio não se mostraram animados, em primeiro momento, com uma transferência para o clube da Rússia.

Canobbio é peça importante para o time e esteve a serviço da seleção uruguaia na Copa do Mundo de 2026. Ele chegou a marcar no empate em 2 a 2 da Celeste com Cabo Verde, mas foi expulso na reta final da derrota para a Espanha por 1 a 0.