Fluminense celebra os 124 anos - Reprodução / Fluminense

Fluminense celebra os 124 anosReprodução / Fluminense

Publicado 21/07/2026 17:11





Germán Cano, um dos destaques da campanha do título inédito da Libertadores de 2023, além de artilheiro da competição e vencedor do prêmio Rei da América, celebrou o aniversário do Tricolor: "Um clube, uma paixão, uma história eterna. Feliz aniversário, Fluminense. Orgulho em fazer parte disso." O Fluminense , nesta terça-feira, dia 21 de julho de 2026, completa 124 anos desde a sua fundação. Por meio das redes sociais, atletas, ex-jogadores marcantes com passagens pelo Tricolor e clubes desejaram felicitações à equipe carioca.Germán Cano, um dos destaques da campanha do título inédito da Libertadores de 2023, além de artilheiro da competição e vencedor do prêmio Rei da América, celebrou o aniversário do Tricolor: "Um clube, uma paixão, uma história eterna. Feliz aniversário, Fluminense. Orgulho em fazer parte disso."

Outro nome que desejou felicitações foi Thiago Silva, revelado pelo Fluminense e que retornou recentemente ao clube. Em sua publicação nas redes sociais, o zagueiro compartilhou fotos desde as categorias de base, passando pela primeira passagem no profissional, até o retorno ao Tricolor em 2024: "124 anos de história! Gratidão".

Outros nomes que tiveram passagem pelo Fluminense, como Thiago Neves e Deco, também fizeram publicações em homenagem ao clube carioca.

"Parabéns, Fluzão", escreveu Thiago Neves.

Ex-jogadores celebraram os 124 anos do Fluminense Reprodução / Instagram

"Parabéns pelos 124 anos de glórias, Fluminense FC", diz a mensagem na imagem postada por Deco.

Ex-jogadores celebraram os 124 anos do Fluminense Reprodução / Instagram

O Flamengo também parabenizou o Tricolor: "Mário Filho batizou esse clássico de 'Clássico das Multidões'. Nelson Rodrigues dizia que ele não tinha começo nem fim. 124 anos depois da fundação do Fluminense, essa história continua sendo escrita. Parabéns, Tricolor!"

Mário Filho batizou esse clássico de 'Clássico das Multidões'. Nelson Rodrigues dizia que ele não tinha começo nem fim. 124 anos depois da fundação do Fluminense, essa história continua sendo escrita. Parabéns, Tricolor! pic.twitter.com/ybOn5ESxI2 — Flamengo (@Flamengo) July 21, 2026

Outro clube que enviou felicitações foi o Chelsea, que atualmente conta com João Pedro, revelado pelo Tricolor, e teve Thiago Silva como um dos pilares da conquista da Liga dos Campeões da temporada 2020/21: "124 anos de uma grande ideia e uma história tricolor rica em tradição. Feliz aniversário, Fluminense!".

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Chelsea FC (@chelseafc)

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de João Alexandre Borges