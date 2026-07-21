Zubeldía comanda treinamento no Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Zubeldía comanda treinamento no FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 21/07/2026 15:21

Rio - De volta aos treinos nesta terça-feira (21), após dois dias de folga, o Fluminense foi alvo de críticas de um ex-dirigente. Edilson Silva, vice-presidente comercial entre 2021 e 2023, detonou o desempenho da equipe no empate com o RB Bragantino , na última sexta (18), e reprovou o descanso dado aos atletas.

"A nhaca danada sexta-feira, time completamente torto, errado, mal escalado, mal posicionado, e dá folga para os jogadores. Você acha que o time vai voltar melhor? O time voltou pior na armação, na colocação, na escalação, nas substituições. O conjunto da obra foi muito ruim", disse Edilson.



A declaração foi dada no programa "Giro na TV", da "Rádio Tupi", no qual o ex-dirigente é comentarista. Em seguida, ele atacou a agenda dos jogadores durante a folga e questionou a necessidade do novo período de descanso após a pausa de 20 dias para a Copa do Mundo.

"O Guga numa lancha em Angra dos Reis, o Ganso estava na FluFest (evento de aniversário do clube). Os jogadores deram folga, vão para onde eles quiserem, mas curtiram a folga muito bem depois de voltar de 20 dias de férias. Esse é o Fluminense que a gente vê, essa programação parece até um anti-elite", completou.



O Fluminense volta a campo no domingo (26), às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre. A partida será pela 20ª rodada do Brasileirão, no qual o Tricolor é 3º colocado.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Theo Faria