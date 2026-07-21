Millán tem previsão de retorn de quatro a seis semanas - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Millán tem previsão de retorn de quatro a seis semanasMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 21/07/2026 12:40

Rio — O Fluminense sofreu duas baixas no setor defensivo para as próximas partidas. Os zagueiros Millán e Jemmes foram substituídos no jogo contra o Red Bull Bragantino , na última sexta-feira (17), e tiveram lesões confirmadas após realizarem exames de imagem nesta segunda-feira (20).

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O defensor colombiano teve detectada uma lesão grau 3, no músculo posterior da coxa direita, e tem previsão de retorno de quatro a seis semanas. Portanto, ele só voltaria entre o fim de agosto e início de setembro.

Já Jemmes sofreu uma lesão no adutor da coxa direita, grau 1, e deve voltar em cerca de 15 dias, de acordo com comunicado divulgado pelo clube nesta terça-feira (21).

Agora, o técnico Luis Zubeldía conta com Freytes e Ignácio para o setor. A dupla entrou nos lugares dos atletas lesionados contra o Red Bull Bragantino. Além deles, Thiago Silva foi regularizado nesta segunda-feira e está apto para fazer sua reestreia pelo Tricolor, contra o Grêmio, neste domingo (26).