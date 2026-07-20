Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense F.C.
Até lá, o técnico poderá fazer ajustes durante os treinos no CT Carlos Castilho. Depois de enfrentar o time gaúcho, o Tricolor receberá o Bahia, dia 29. Na sequência, precisará virar a chave para a Copa do Brasil. O adversário nas oitavas de final será o Vasco, nos dias 1º e 5 de agosto. Logo em seguida, mais um clássico - com o Botafogo, dia 8.
Então, o Fluminense focará nas oitavas de final da Libertadores, contra o Independiente Rivadavia (ARG), nos dias 11 e 18. Entre esses jogos, terá o Palmeiras pela frente, na competição nacional.
O Tricolor espera acumular bons resultados para, assim, seguir firme na briga na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e nos mata-matas da Copa do Brasil e da Libertadores.
Os próximos 30 dias do Fluminense
. Fluminense x Bahia (29/07)- Campeonato Brasileiro
. Vasco x Fluminense (01/08) - Copa do Brasil
. Fluminense x Vasco (05/08) - Copa do Brasil
. Botafogo x Fluminense (08/08) - Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Independiente Rivadavia (11/08) - Libertadores
. Fluminense x Palmeiras (15/08) - Campeonato Brasileiro
. Independiente Rivadavia x Fluminense (18/08) - Libertadores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.