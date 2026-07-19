Cano com sua família nos Estados UnidosReprodução/Instagram
Cano viaja para torcer pela Argentina e assistir final da Copa
Atacante, de 38 anos, é ídolo do Fluminense
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Episódio aconteceu durante duelo contra o RB Bragantino, nesta sexta (17)
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