Cano com sua família nos Estados Unidos - Reprodução/Instagram

Cano com sua família nos Estados UnidosReprodução/Instagram

Publicado 19/07/2026 16:10

Rio - Ídolo do Fluminense, o atacante Germán Cano, de 38 anos, está em Nova Jersey para acompanhar a final da Copa do Mundo. O camisa 14 publicou uma foto no seu stories do Instagram em que aparece ao lado da sua família, antes da decisão.

Cano esteve presente na Copa do Mundo de 2022 no Catar. Ele viajou com sua família, durante as férias da competição, e acompanhou a campanha que levou a Argentina, seu país, ao tricampeonato da competição.

Em 2026, o camisa 14 se reuniu com outros argentinos do Fluminense para acompanhar os jogos da Copa do Mundo pela televisão. Com a classificação da seleção do seus país para a final da competição, o ídolo viajou para Nova Jersey,

Germán Cano esteve em campo na partida contra o Bragantino, na última sexta-feira (16), no Maracanã. Ele entrou no segundo tempo e ajudou o Fluminense a buscar o empate por 1 a 1 nos últimos minutos.