Cano com sua família nos Estados UnidosReprodução/Instagram

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Pedro Logato
Rio - Ídolo do Fluminense, o atacante Germán Cano, de 38 anos, está em Nova Jersey para acompanhar a final da Copa do Mundo. O camisa 14 publicou uma foto no seu stories do Instagram em que aparece ao lado da sua família, antes da decisão.
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Cano esteve presente na Copa do Mundo de 2022 no Catar. Ele viajou com sua família, durante as férias da competição, e acompanhou a campanha que levou a Argentina, seu país, ao tricampeonato da competição.
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Em 2026, o camisa 14 se reuniu com outros argentinos do Fluminense para acompanhar os jogos da Copa do Mundo pela televisão. Com a classificação da seleção do seus país para a final da competição, o ídolo viajou para Nova Jersey,
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Germán Cano esteve em campo na partida contra o Bragantino, na última sexta-feira (16), no Maracanã. Ele entrou no segundo tempo e ajudou o Fluminense a buscar o empate por 1 a 1 nos últimos minutos.