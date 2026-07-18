Jemmes saiu no intervalo devido a um desconforto muscular - Lucas Merçon/ Fluminense

Jemmes saiu no intervalo devido a um desconforto muscularLucas Merçon/ Fluminense

Publicado 18/07/2026 11:41

Rio - O Fluminense pode ter problemas para a próxima rodada do Brasileiro contra o Grêmio. O zagueiros Julián Millán e Freytes, que foram substituídos no empate contra o Bragantino por 1 a 1, no Maracanã, preocupam o clube carioca para a sequência da temporada.

O colombiano, de 28 anos, que foi uma surpresa na escalação, deixou a partida ainda no primeiro tempo com um incômodo na coxa direita. Já Jemmes, de 26 anos, foi substituído no intervalo, com um incômodo muscular.

O Fluminense, porém, terá um reforço para o setor na partida contra o Grêmio. Thiago Silva, de 41 anos, terá condições de fazer sua reestreia pelo clube carioca. A tendência é que forme dupla com Freytes.

A partida entre os tricolores irá acontecer no próximo dia 26 (domingo), às 18h30 (de Brasília), em Porto Alegre. O Fluminense busca se manter no G-4, enquanto o Grêmio deseja se afastar das últimas colocações.