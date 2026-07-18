Jemmes saiu no intervalo devido a um desconforto muscularLucas Merçon/ Fluminense
Substituídos, zagueiros do Fluminense preocupam para o Brasileiro
Thiago Silva deve fazer sua reestreia na partida
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Técnico do Bragantino reclama de acréscimos 'até o Fluminense empatar'
Vagner Mancini não escondeu frustração na coletiva após o jogo
Briga generalizada em jogo do Fluminense repercute na web: 'Clima de UFC'
Episódio aconteceu durante duelo contra o RB Bragantino, nesta sexta (17)
Zubeldía explica opção por Hulk como titular contra o Bragantino
Técnico do Fluminense também elogiou o atacante
Com gol no fim, Fluminense arranca empate com o Bragantino
Partida foi marcada por três expulsões
CBF fará novo teste de impedimento semiautomático em jogo do Fluminense
Tecnologia será utilizada de forma off-line e não vai interferir nas decisões do VAR
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