Millán em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Millán em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 19/07/2026 12:56

Rio - Uma notícia ruim para os torcedores do Fluminense. O zagueiro Julián Millán, de 28 anos, sofreu uma lesão na coxa direita e deve ficar sem atuar por cerca de um mês. As informações foram dadas pelo portal "Central Fluminense" e confirmadas pelo Jornal O DIA.

O colombiano foi titular no empate do Fluminense com o Bragantino por 1 a 1. O defensor acabou sendo substituído ainda na primeira etapa para a entrada de Freytes. O argentino deve voltar a figurar entre os 11 com a lesão de Millán.

Em relação a Jemmes, que saiu no intervalo da mesma partida, as notícias são boas. O zagueiro, de 26 anos, não sofreu nenhuma lesão e deverá ficar à disposição de Luís Zubeldía para o jogo contra o Grêmio, no próximo domingo (26), em Porto Alegre.

A partida deve marcar a reestreia de Thiago Silva pelo Fluminense. A tendência é que o zagueiro, de 41 anos, forme a dupla de defesa com Freytes nesta partida.