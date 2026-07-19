Millán em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Mais artigos de Pedro Logato
Pedro Logato
Rio - Uma notícia ruim para os torcedores do Fluminense. O zagueiro Julián Millán, de 28 anos, sofreu uma lesão na coxa direita e deve ficar sem atuar por cerca de um mês. As informações foram dadas pelo portal "Central Fluminense" e confirmadas pelo Jornal O DIA.
LEIA MAIS: Técnico do Bragantino reclama de acréscimos 'até o Flu empatar'
O colombiano foi titular no empate do Fluminense com o Bragantino por 1 a 1. O defensor acabou sendo substituído ainda na primeira etapa para a entrada de Freytes. O argentino deve voltar a figurar entre os 11 com a lesão de Millán.
LEIA MAIS: Zubeldía explica opção por Hulk como titular contra o Bragantino
Em relação a Jemmes, que saiu no intervalo da mesma partida, as notícias são boas. O zagueiro, de 26 anos, não sofreu nenhuma lesão e deverá ficar à disposição de Luís Zubeldía para o jogo contra o Grêmio, no próximo domingo (26), em Porto Alegre.
LEIA MAIS: Briga generalizada em jogo do Flu repercute na web: 'Clima de UFC'
A partida deve marcar a reestreia de Thiago Silva pelo Fluminense. A tendência é que o zagueiro, de 41 anos, forme a dupla de defesa com Freytes nesta partida.
fotogaleria
Millán em treino do Fluminense
Millán desfalca a zaga do Flu
Millán perderá oito confrontos