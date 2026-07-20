Terans vai defender o Atlético-GO - Lucas Merçon / Fluminense FC

Terans vai defender o Atlético-GOLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 20/07/2026 10:40

Rio - O Fluminense acertou o empréstimo do meia-atacante David Terans, de 31 anos, para o Atlético-GO. O vínculo do uruguaio com o Dragão é até o final da temporada. Com isso, ele não atua mais pelo Tricolor das Laranjeiras.

Terans tem contrato com o Fluminense também até dezembro. O uruguaio estava treinando à parte do clube carioca, já que não fazia parte dos planos de Luís Zubeldía para a temporada.

O uruguaio chegou ao Fluminense em 2024 em operação de R$ 14 milhões, junto ao Pachuca, do México. Terans entrou em campo em apenas 17 jogos e anotou um gol pelo Tricolor.

Com passagens por Athletico-PR e Atlético-MG, o uruguaio já havia sido emprestado pelo Fluminense no ano passado ao Peñarol. Agora, ele terá sua quarta experiência em clubes brasileiros na carreira.