Terans vai defender o Atlético-GOLucas Merçon / Fluminense FC
Fluminense empresta meia-atacante para clube da Série B
Jogador, de 31 anos, estava sem espaço com Zubeldía
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Cano viaja para torcer pela Argentina e assistir final da Copa
Atacante, de 38 anos, é ídolo do Fluminense
Millán sofre lesão na coxa e deve desfalcar o Fluminense por um mês
Zagueiro, de 28 anos, machucou a coxa direita
Substituídos, zagueiros do Fluminense preocupam para o Brasileiro
Thiago Silva deve fazer sua reestreia na partida
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Episódio aconteceu durante duelo contra o RB Bragantino, nesta sexta (17)
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