Terans vai defender o Atlético-GOLucas Merçon / Fluminense FC

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Pedro Logato
Rio - O Fluminense acertou o empréstimo do meia-atacante David Terans, de 31 anos, para o Atlético-GO. O vínculo do uruguaio com o Dragão é até o final da temporada. Com isso, ele não atua mais pelo Tricolor das Laranjeiras.
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Terans tem contrato com o Fluminense também até dezembro. O uruguaio estava treinando à parte do clube carioca, já que não fazia parte dos planos de Luís Zubeldía para a temporada.
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O uruguaio chegou ao Fluminense em 2024 em operação de R$ 14 milhões, junto ao Pachuca, do México. Terans entrou em campo em apenas 17 jogos e anotou um gol pelo Tricolor.
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Com passagens por Athletico-PR e Atlético-MG, o uruguaio já havia sido emprestado pelo Fluminense no ano passado ao Peñarol. Agora, ele terá sua quarta experiência em clubes brasileiros na carreira.