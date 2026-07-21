Bandeira do Fluminense no CT Carlos CastilhoLucas Merçon/Fluminense FC

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Rio - O Fluminense acertou a transferência do zagueiro Davi Schuindt, de 22 anos, para o AVS, clube que atualmente está na segunda divisão de Portugal. A informação foi divulgada primeiro pelo jornalista Venê Casagrande.
Davi nasceu em Cabo Frio e chegou ao Fluminense em 2013. Na base, o Moleque de Xerém conquistou títulos como o Brasileiro sub-17 e o Carioca sub-20, em 2020 e 2022, respectivamente.
Davi Schuindt é cria do Fluminense - Comunicação/FFC
Davi Schuindt é cria do FluminenseComunicação/FFC
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Em setembro de 2025, o clube carioca anunciou uma renovação de contrato com o defensor. Assim, o novo vínculo com o Fluminense passou a ser válido até o fim de 2028.
Ele estreou pelos profissionais do Flu na temporada passada, mas disputou apenas quatro partidas. Já neste ano, ele foi acionado apenas na reta final da vitória sobre o Madureira por 2 a 1, em janeiro, pelo Campeonato Carioca.
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Davi Schuindt é cria do Fluminense
Bandeira do Fluminense no CT Carlos Castilho