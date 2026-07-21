Bandeira do Fluminense no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon/Fluminense FC

Bandeira do Fluminense no CT Carlos CastilhoLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 21/07/2026 23:05 | Atualizado 21/07/2026 23:07

Rio - O Fluminense acertou a transferência do zagueiro Davi Schuindt, de 22 anos, para o AVS, clube que atualmente está na segunda divisão de Portugal. A informação foi divulgada primeiro pelo jornalista Venê Casagrande.

Davi nasceu em Cabo Frio e chegou ao Fluminense em 2013. Na base, o Moleque de Xerém conquistou títulos como o Brasileiro sub-17 e o Carioca sub-20, em 2020 e 2022, respectivamente.

Davi Schuindt é cria do Fluminense Comunicação/FFC

Em setembro de 2025, o clube carioca anunciou uma renovação de contrato com o defensor . Assim, o novo vínculo com o Fluminense passou a ser válido até o fim de 2028.

Ele estreou pelos profissionais do Flu na temporada passada, mas disputou apenas quatro partidas. Já neste ano, ele foi acionado apenas na reta final da vitória sobre o Madureira por 2 a 1, em janeiro, pelo Campeonato Carioca.