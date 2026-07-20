É a terceira passagem de Thiago Silva pelo Fluzão Lucas Merçon / Fluminense
Thiago Silva aparece no BID e pode reestrear contra o Grêmio
Zagueiro, de 41 anos, irá iniciar terceira passagem pelo clube
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