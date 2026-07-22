Fluminense deve receber proposta da Lazio por John Kennedy - Lucas Merçon / Fluminense

Fluminense deve receber proposta da Lazio por John KennedyLucas Merçon / Fluminense

Publicado 22/07/2026 10:04





A equipe comandada por Luis Zubeldía é a terceira colocada do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos, nove atrás do Palmeiras, e está nas oitavas de final da Libertadores, contra o Independiente Rivadavia, e da Copa do Brasil, onde enfrentará o Vasco.



LEIA MAIS: John Kennedy aprova ida à Lazio, mas não pressionará o Fluminense Rio — O Fluminense espera receber propostas nas próximas semanas, com a abertura da janela internacional de transferências após o fim da Copa do Mundo. Apesar disso, a intenção do Tricolor é manter o time titular competitivo para a sequência da temporada, conforme o 'ge'.A equipe comandada por Luis Zubeldía é a terceira colocada do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos, nove atrás do Palmeiras, e está nas oitavas de final da Libertadores, contra o Independiente Rivadavia, e da Copa do Brasil, onde enfrentará o Vasco.





O uruguaio Agustín Canobbio também despertou interesse de um clube estrangeiro: o Krasnodar, da Rússia. No entanto, neste caso, o staff do atleta não mostrou interesse, em primeiro momento, para uma eventual transferência.



LEIA MAIS: Clube russo mostra interesse em Canobbio, do Fluminense Uma proposta da Lazio, da Itália, pelo atacante John Kennedy deve ser formalizada em breve, por exemplo. O jogador vê uma ida ao time europeu com bons olhos.O uruguaio Agustín Canobbio também despertou interesse de um clube estrangeiro: o Krasnodar, da Rússia. No entanto, neste caso, o staff do atleta não mostrou interesse, em primeiro momento, para uma eventual transferência.

Até o momento, o meia Bernal foi vendido para o Real Bétis e Terans, emprestado ao Atlético-GO. A lista de saídas na metade de 2026 ainda pode aumentar.