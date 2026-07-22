Fluminense deve receber proposta da Lazio por John KennedyLucas Merçon / Fluminense
A equipe comandada por Luis Zubeldía é a terceira colocada do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos, nove atrás do Palmeiras, e está nas oitavas de final da Libertadores, contra o Independiente Rivadavia, e da Copa do Brasil, onde enfrentará o Vasco.
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O uruguaio Agustín Canobbio também despertou interesse de um clube estrangeiro: o Krasnodar, da Rússia. No entanto, neste caso, o staff do atleta não mostrou interesse, em primeiro momento, para uma eventual transferência.
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