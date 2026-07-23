Fluminense lançou a nova terceira camisa para a temporada - Divulgação / Puma

Fluminense lançou a nova terceira camisa para a temporadaDivulgação / Puma

Publicado 23/07/2026 12:35

Rio - O Fluminense lançou nesta quinta-feira (23) a nova terceira camisa para a temporada. O uniforme é o terceiro da parceria com a Puma, nova fornecedora de material esportivo desde o início deste ano. A estreia acontecerá na próxima quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), contra o Bahia, no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão.

A nova camisa do Fluminense é predominantemente verde, com detalhes em off-white. O grande destaque visual fica pela estampa estampa que apresenta um recorte do mapa ao redor do Estádio de Laranjeiras antigamente. O uniforme resgatou as raízes do clube, incluindo o primeiro escudo, de 1902. A gola é polo e tem uma assinatura com a data de fundação.

"O Fluminense deve sempre buscar resgatar e exaltar suas raízes. Essa camisa é uma homenagem ao lugar de onde viemos, às nossas origens. Hoje somos um clube global, mas o nosso coração fica em Laranjeiras. A nossa equipe de marketing e a Puma entenderam isso com muita sensibilidade, e ficamos muito felizes com o resultado", disse o presidente Mattheus Montenegro.

Fluminense lançou a nova terceira camisa para a temporada Divulgação/Puma

A campanha "Onde eu sou de casa" marca o lançamento da nova camisa e reforça os laços entre torcedores e o berço de sua história. A gravação da campanha foi realizada no coração das Laranjeiras e no Salão Nobre do clube. Jogadores como Thiago Silva, Hulk e Samuel Xavier participaram da ação, conectando ídolos do presente ao passado do Fluminense.

Há duas versões do novo uniforme do Fluminense disponíveis: os modelos "jogador" e "torcedor", com detalhes, tecnologias e acabamentos distintos para atender às diferentes expectativas de preço da torcida. A versão "jogador" é feita com o mesmo produto usado em campo, enquanto o modelo "torcedor" chega com pequenas mudanças em tecido e acabamento.

A nova terceira camisa do Fluminense com a Puma chegam às lojas oficiais do clube, da Puma e nas lojas físicas da marca nesta sexta-feira (24). Os valores variam de acordo com a versão: "Jogador" custa R$ 599,99 do tamanho PP ao EGG adulto (masculino e feminino); "Torcedor" sai a R$ 429,99 do tamanho PP ao EGG adulto (masc. e fem.) e infantil do tamanho 8 ao 16 por R$ 369,99.