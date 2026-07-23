Zubeldía em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Zubeldía em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 23/07/2026 17:20

Rio - O treinador Luis Zubeldía, de 45 anos, não vive seu melhor momento no Fluminense , porém, o seu nome aparece como uma das possibilidades para assumir a seleção do Equador. De acordo com informações da emissora de TV local "El Canal del Fútbol", o argentino vem sendo avaliado.

Em 2024, Zubeldía já havia recebido uma consulta, na época em que trabalhava no São Paulo, mas rejeitou. O argentino conquistou o título da Sul-Americana pela LDU, principal clube do país, em 2023. Ele também já trabalhou em clubes como: Lanús, Racing, Independiente Medellín, Santos Laguna, Cerro Porteño e Barcelona de Guayaquil.

Depois da participação na Copa do Mundo, Sebastián Beccacece deixou a seleção do Equador. A equipe sul-americana foi eliminada na segunda fase da Copa do Mundo, depois de perder para o México. O melhor momento foi na vitória sobre a Alemanha por 2 a 1.

Contratado em setembro do ano passado, Zubeldía tem vínculo com o Fluminense até o fim deste ano. O treinador vive altos e baixos na sua passagem pelo Tricolor.