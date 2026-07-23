Ganso em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Ganso em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 23/07/2026 18:50

Rio - Com futuro indefinido, o meia Paulo Henrique Ganso continua participando de treinos no Fluminense . O camisa 10, que ficou de fora da lista de relacionados na partida contra o Bragantino na última sexta-feira (17), recebeu consultas de outros clubes, mas ainda não tomou uma decisão sobre seu futuro.

Ganso perdeu bastante espaço no Fluminense na atual temporada. Em 2025, ele viveu um ano com muitos problemas de lesão, e perdeu a titularidade para Lucho Acosta. Com a chegada de Jefferson Savarino a situação se intensificou ainda mais.

Ídolo do Fluminense, Ganso é o jogador mais longevo do elenco. Ele está no clube carioca desde 2019. O vínculo do apoiador com o Tricolor vai até dezembro. Ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe e deixar o Flu gratuitamente.

Pelo Fluminense desde 2019, Paulo Henrique Ganso acumula 317 jogos, tendo marcado 30 gols e distribuído 35 assistências. Na atual temporada, o camisa 10 perdeu espaço com Luis Zubeldía.