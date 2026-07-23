Ganso em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Pedro Logato
Rio - Com futuro indefinido, o meia Paulo Henrique Ganso continua participando de treinos no Fluminense. O camisa 10, que ficou de fora da lista de relacionados na partida contra o Bragantino na última sexta-feira (17), recebeu consultas de outros clubes, mas ainda não tomou uma decisão sobre seu futuro.
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Ganso perdeu bastante espaço no Fluminense na atual temporada. Em 2025, ele viveu um ano com muitos problemas de lesão, e perdeu a titularidade para Lucho Acosta. Com a chegada de Jefferson Savarino a situação se intensificou ainda mais.
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Ídolo do Fluminense, Ganso é o jogador mais longevo do elenco. Ele está no clube carioca desde 2019. O vínculo do apoiador com o Tricolor vai até dezembro. Ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe e deixar o Flu gratuitamente. 
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Pelo Fluminense desde 2019, Paulo Henrique Ganso acumula 317 jogos, tendo marcado 30 gols e distribuído 35 assistências. Na atual temporada, o camisa 10 perdeu espaço com Luis Zubeldía.