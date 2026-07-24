Thiago Silva chegou para consertar a defesa tricolor e para ser um líder desse elenco, que conta com jogadores experientes, como Hulk - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Thiago Silva chegou para consertar a defesa tricolor e para ser um líder desse elenco, que conta com jogadores experientes, como HulkMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 24/07/2026 16:11

Rio - Thiago Silva é o novo capitão do Fluminense para a sequência da temporada. Após recusar a braçadeira no amistoso contra o Bahia, no último dia 12 de julho, no Maracanã, o zagueiro retoma o posto de liderança do time na partida contra o Grêmio, no domingo (26), às 18h30 (de Brasília), em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Com a saída de Thiago Silva em dezembro do ano passado, a braçadeira de capitão ficou com o goleiro Fábio e o lateral-direito Samuel Xavier, que assumiram o topo da hierarquia. Porém, o retorno do zagueiro após a curta passagem pelo Porto, de Portugal, mudou o cenário. No amistoso contra o Bahia, Fábio tentou entregar a braçadeira para o zagueiro, que recusou.

O gesto de Thiago Silva, no entanto, foi visto como uma atitude de líder e humildade. O zagueiro explicou que, por causa da sua saída inesperada, outros jogadores assumiram a posição de líder, mas deixou em aberto a possibilidade de utilizar a braçadeira no futuro, caso os jogadores aprovassem. A volta ao posto de capitão é considerado um movimento natural.

Thiago Silva trocou o Fluminense pelo Porto, de Portugal, em dezembro, com o sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026. O zagueiro, de 41 anos, chegou a entrar na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti, mas ficou fora da convocação para o Mundial. Revelado em Xerém, o jogador retornou para o Tricolor e assinou contrato até o fim deste ano.