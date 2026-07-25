Thiago Silva reestreou pelo Fluminense em amistoso contra o Bahia, no Maracanã - Leonardo Brasil / Fluminense FC

Thiago Silva reestreou pelo Fluminense em amistoso contra o Bahia, no MaracanãLeonardo Brasil / Fluminense FC

Publicado 25/07/2026 13:59

Já são 11 rodadas seguidas que o Tricolor é vazado pelo menos uma vez. Desde a oitava rodada, na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, isso não acontece.

No primeiro turno, a defesa não sofreu gol em outras duas ocasiões: no 2 a 0 sobre o Remo e no 1 a 0 sobre o Botafogo.



Fluminense tem outros problemas na zaga

não vence há três rodadas, com dois empates e uma derrota. Além disso, Zubeldía

A chegada de Thiago Silva também acontece num momento complicado do Fluminense no Brasileirão, já que, com dois empates e uma derrota. Além disso, Zubeldía perdeu de uma vez dois zagueiros por lesões na coxa direita : Jemmes tem retorno previsto em duas semanas, e Millán pode ficar dois meses parado.

Com os desfalques, a tendência é que Freytes volte a formar dupla com o jogador de 41 anos, como aconteceu em 2025. Foram disputou 33 partidas juntos, com 18 vitórias, seis empates e nove derrotas. Outra possibilidade é Ignácio, que foi bem no 1 a 1 com o Red Bull Bragantino.



