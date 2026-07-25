Thiago Silva reestreou pelo Fluminense em amistoso contra o Bahia, no MaracanãLeonardo Brasil / Fluminense FC
Com Thiago Silva, Fluminense espera dar fim a sequência ruim
Tricolor não vence há três rodadas e sofreu gols nos últimos 11 jogos do Brasileiro
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