Thiago Silva reestreou pelo Fluminense em amistoso contra o Bahia, no MaracanãLeonardo Brasil / Fluminense FC

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Hugo Perruso
O Fluminense terá de volta Thiago Silva numa partida oficial, após a estreia em amistoso contra o Bahia. E o zagueiro de 41 anos que passará a ser o capitão é a grande esperança para o time parar de sofrer gol no Brasileirão, a começar contra o Grêmio, domingo (26) às 18h30 em Porto Alegre, .
Já são 11 rodadas seguidas que o Tricolor é vazado pelo menos uma vez. Desde a oitava rodada, na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, isso não acontece.
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No primeiro turno, a defesa não sofreu gol em outras duas ocasiões: no 2 a 0 sobre o Remo e no 1 a 0 sobre o Botafogo.

Fluminense tem outros problemas na zaga

A chegada de Thiago Silva também acontece num momento complicado do Fluminense no Brasileirão, já que não vence há três rodadas, com dois empates e uma derrota. Além disso, Zubeldía perdeu de uma vez dois zagueiros por lesões na coxa direita: Jemmes tem retorno previsto em duas semanas, e Millán pode ficar dois meses parado.
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Com os desfalques, a tendência é que Freytes volte a formar dupla com o jogador de 41 anos, como aconteceu em 2025. Foram disputou 33 partidas juntos, com 18 vitórias, seis empates e nove derrotas. Outra possibilidade é Ignácio, que foi bem no 1 a 1 com o Red Bull Bragantino.