Cristian Volpato disputou três das quatro partidas da Austrália na Copa do MundoKevin C. Cox / Getty Images via AFP
Jogador que disputou Copa do Mundo testa positivo para cocaína
Meio-campista da seleção australiana também perdeu a carteira de motorista por infrações
Menos de um mês depois de defender a Austrália na Copa do Mundo, Cristian Volpato virou personagem do noticiário policial. Isso porque o jogador do Sassuolo, de 22 anos, testou positivo para cocaína durante uma abordagem policial ao ser flagrado em excesso de velocidade, em Sydney.
Segundo o jornal The Sydney Morning Herald, o meio-campista afirmou que não consumiu qualquer droga. Por causa disso, houve uma nova coleta para um exame mais detalhado, em análise laboratorial que pode confirmar ou descartar o primeiro resultado.
Além da investigação por suspeita de uso de drogas, Volpato também responderá por duas infrações de trânsito registradas na madrugada, que o fizeram ter a carteira de motorista suspensa por seis meses.
Antes da abordagem policial, quando estava a 109 km/h em uma ponte onde o limite máximo é de 60 km/h, ele já havia sido multado no mesmo local e pelo mesmo motivo horas antes.
Negativas à Austrália antes de ir para a Copa
O caso que pode atrapalhar a carreira de futebol acontece meses depois de Volpato tomar uma decisão importante. Com cidadania italiana, o jogador decidiu defender a Austrália após não ser convocado pela Itália ao longo dos últimos anos.
Sem o sonho de defender a Azzurra, o jogador então finalmente aceitou a convocação australiana, após várias recusas. A estreia aconteceu neste ano e lhe rendeu a chance de disputar a Copa do Mundo, tendo jogado três partidas pelo país.
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