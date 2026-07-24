Cristian Volpato disputou três das quatro partidas da Austrália na Copa do Mundo - Kevin C. Cox / Getty Images via AFP

Cristian Volpato disputou três das quatro partidas da Austrália na Copa do MundoKevin C. Cox / Getty Images via AFP

Publicado 24/07/2026 10:41 | Atualizado 24/07/2026 11:46

durante uma abordagem policial ao ser flagrado em excesso de velocidade, em Sydney.

Menos de um mês depois de defender a Austrália na Copa do Mundo , Cristian Volpato virou personagem do noticiário policial. Isso porque o jogador do Sassuolo, de 22 anos, testou positivo para cocaína

Segundo o jornal The Sydney Morning Herald, o meio-campista afirmou que não consumiu qualquer droga. Por causa disso, houve uma nova coleta para um exame mais detalhado, em análise laboratorial que pode confirmar ou descartar o primeiro resultado.



Além da investigação por suspeita de uso de drogas, Volpato também responderá por duas infrações de trânsito registradas na madrugada, que o fizeram ter a carteira de motorista suspensa por seis meses.



Antes da abordagem policial, quando estava a 109 km/h em uma ponte onde o limite máximo é de 60 km/h, ele já havia sido multado no mesmo local e pelo mesmo motivo horas antes.



Negativas à Austrália antes de ir para a Copa



O caso que pode atrapalhar a carreira de futebol acontece meses depois de Volpato tomar uma decisão importante. Com cidadania italiana, o jogador decidiu defender a Austrália após não ser convocado pela Itália ao longo dos últimos anos.

Sem o sonho de defender a Azzurra, o jogador então finalmente aceitou a convocação australiana, após várias recusas. A estreia aconteceu neste ano e lhe rendeu a chance de disputar a Copa do Mundo, tendo jogado três partidas pelo país.





