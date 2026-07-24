Guardiola anunciou sua saída do Manchester City no último mês de maio - Adrian Dennis / AFP

Guardiola anunciou sua saída do Manchester City no último mês de maioAdrian Dennis / AFP

Publicado 24/07/2026 08:56





Conforme a publicação, pesou para o espanhol a vontade de tirar um tempo para si mesmo e sua família. Ele já havia manifestado esse desejo quando anunciou, no último mês de maio, sua saída do Manchester City, após passagem vitoriosa de 10 anos no clube. O técnico Pep Guardiola recusou a proposta para assumir a seleção italiana . O treinador teria enviado uma mensagem ao diretor Paolo Maldini na noite desta quinta-feira (23) afirmando que ficou "honrado" pelo convite, mas não se sente preparado, segundo o jornal local 'La Gazzetta dello Sport'.Conforme a publicação, pesou para o espanhol a vontade de tirar um tempo para si mesmo e sua família. Ele já havia manifestado esse desejo quando anunciou, no último mês de maio, sua saída do Manchester City, após passagem vitoriosa de 10 anos no clube.

Além disso, a ideia de atuar como comandante da seleção à distância e delegar funções para assistentes não agradou Guardiola, que se considera um "doente por futebol". "Se eu fizer isso, farei 100%", teria dito durante as conversas.



Maldini apresentou um projeto de longo prazo, com duração de oito a 10 anos, um compromisso considerado muito longo pelo técnico.

Plano B

Com a recusa de Guardiola, os olhos da seleção italiana se voltam para Andrea Pirlo. O ex-meia é visto como uma pessoa que tem a capacidade e conhecimento do futebol local necessários para transformar a equipe, que não se classificou para as Copas do Mundo de 2018, 2022 e 2026.