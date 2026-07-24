Jürgen Klopp foi anunciado como técnico da seleção alemã na manhã desta sexta-feira (24). Ele estava afastado da função de treinador desde 2023/24, quando deixou o Liverpool, mas volta a exercer o cargo para tentar o desafio de fazer a Alemanha, que fez campanhas ruins nas últimas Copas do Mundo, ir longe no Mundial 2030.
Em comunicado nas redes sociais, a Federação Alemã de Futebol (DFB) afirmou que Peter Krawietz, Pepijn Lijnders e Sven Bender também chegam para compor a comissão técnica. "Sejam muito bem-vindos à DFB! Estamos muito felizes por tê-los conosco!", destacou.
O treinador chega para recuperar o prestígio da seleção alemã, que comandada por Julian Nagelsmann, foi eliminada da Copa do Mundo na segunda fase, ao perder nos pênaltis para o Paraguai. Antes disso, a tetracampeã mundial caiu nas fases de grupos do torneio, nas edições de 2018 e 2022.
Klopp começou sua carreira de treinador em 2001 e passou sete anos no Meinz 05, até ser transferido para o Borussia Dortmund, em 2008. Ele saiu para o Liverpool em 2015, onde ficou até 2024. No período comandando o clube inglês, conquistou uma Liga dos Campeões, um Campeonato Inglês, uma Copa da Inglaterra, um Mundial de Clubes, duas Copas da Liga Inglesa, uma Supercopa da Uefa e uma Supercopa da Inglaterra.
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