Phillip Lahm, ex-lateral alemão Reprodução / Instagram
Desde a conquista em solo brasileiro, com gol decisivo na prorrogação diante da Argentina, justamente o que ocorreu nesse domingo com o título espanhol diante dos hermanos, que a Alemanha não tem motivos para celebrar - erguer apenas a Copa das Confederações de 2017. Foram duas quedas na primeira fase em Copas e agora eliminação na fase de 16 avos diante do Paraguai nas penalidades.
Para Lahm, capitão alemão na Copa do Mundo de 2014, é necessário que a tetracampeã mundial resgate sua identidade. "Precisamos redescobrir a identidade da seleção alemã. Não precisamos copiar a Espanha e seu estilo de jogo baseado na posse de bola, pois temos nossas próprias forças", disse o ex-jogador, de 42 anos, à revista Kicker, da Alemanha.
Também cobrou mudanças diretivas, de jogadores e até em comissões técnicas por melhorias rápidas e precisas. "E, em algum momento, mudanças de pessoal têm de ser feitas se alguém consistentemente falhar no desempenho. Se nos tornarmos mais decisivos e consistentes nessas áreas novamente, encontraremos o caminho para sair dessa crise, mesmo que ela já dure há muito tempo."
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