Lionel Messi lamentou o vice-campeonato - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Lionel Messi lamentou o vice-campeonatoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 20/07/2026 15:28 | Atualizado 20/07/2026 16:55

Messi se pronunciou por meio das redes sociais nesta terça-feira (20), um dia após o vice-campeonato da Argentina na Copa do Mundo. O atacante publicou uma mensagem aos torcedores e lamentou a derrota para a Espanha por 1 a 0.



"A dor é imensa, e essa ferida levará tempo para cicatrizar. Mas também guardo com carinho todas as coisas boas... As partidas que viramos com muita garra — momentos que ficarão para sempre em nossas memórias — e o apoio de um país inteiro que, aliado ao trabalho árduo e à dedicação deste grupo, nos trouxe de volta à elite mundial", disse Messi.





Na ocasião, a Argentina teve dificuldades contra os espanhóis na final. Sem finalizar nenhuma vez nos 90 minutos do tempo regulamentar, a equipe ainda teve a expulsão de Enzo Fernández nos acréscimos da segunda etapa. Já no segundo tempo da prorrogação, Ferran Torres marcou o único gol da partida e garantiu o título da Espanha.



Messi terminou esta edição da Copa do Mundo como vice-artilheiro, com oito gols, e como o segundo maior goleador da história da competição, com 22 gols. Leia mais: Torcedores vão à loucura com comemoração de irmão de Yamal Na ocasião, a Argentina teve dificuldades contra os espanhóis na final. Sem finalizar nenhuma vez nos 90 minutos do tempo regulamentar, a equipe ainda teve a expulsão de Enzo Fernández nos acréscimos da segunda etapa. Já no segundo tempo da prorrogação, Ferran Torres marcou o único gol da partida e garantiu o título da Espanha.Messi terminou esta edição da Copa do Mundo como vice-artilheiro, com oito gols, e como o segundo maior goleador da história da competição, com 22 gols.

Confira a publicação de Messi:

"A dor é imensa, e essa ferida levará tempo para cicatrizar. Mas também guardo com carinho todas as coisas boas... As partidas que viramos com muita garra — momentos que ficarão para sempre em nossas memórias — e o apoio de um país inteiro que, aliado ao trabalho árduo e à dedicação deste grupo, nos trouxe de volta à elite mundial. É difícil apreciar plenamente nossa conquista agora, mas este grupo chegou a duas finais consecutivas da Copa do Mundo.

Agradeço do fundo do meu coração por cada saudação e mensagem. Mais uma vez, conseguimos nos unir como país e permanecer juntos, compartilhando o imenso orgulho de sermos argentinos.



Também quero parabenizar a Espanha pela conquista do campeonato."

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob a supervisão de Pedro Logato

