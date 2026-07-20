Alejandro Domínguez é o presidente da Conmebol - Reprodução / Instagram

Alejandro Domínguez é o presidente da ConmebolReprodução / Instagram

Publicado 20/07/2026 16:51

64 seleções no Mundial de 2030. A "revelação" foi feita através de postagem na conta pessoal do mandatário no "X". Copa do Mundo de 2026 mal terminou e as projeções para a próxima edição já começaram. Nesta segunda-feira (20), o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, antecipou a presença de. A "revelação" foi feita através de postagem na conta pessoal do mandatário no "X".

O texto do post, que indicou o novo aumento — visto que em 2026 o número de participantes já passou de 32 para 48 — na quantidade de seleções, gerou burburinho nos bastidores. Afinal, nem a própria Fifa chegou a decretar a mudança.

"O próximo se joga em casa! Em 2030 vem o Mundial do Uruguai, Argentina e Paraguai. Uma grande oportunidade para o futebol, para celebrar o Centenário da Copa do Mundo com uma competição com 64 equipes", escreveu Alejandro Domínguez.

A próxima edição do torneio terá Espanha, Portugal e Marrocos como países-sede, mas alguns jogos serão recebidos por Uruguai, Argentina e Paraguai. Por isso o envolvimento da Conmebol. Na publicação, Domínguez compartilhou um vídeo de divulgação das sedes sul-americanas da próxima Copa.

Confira a postagem de Domínguez: