Marc Cucurella conquistou a Copa do Mundo com o Chelsea e com a Espanha - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Marc Cucurella conquistou a Copa do Mundo com o Chelsea e com a EspanhaVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 20/07/2026 20:00 | Atualizado 20/07/2026 20:13

Rio - Com a vitória da Espanha sobre a Argentina por 1 a 0, neste último domingo (19), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o lateral-esquerdo Marc Cucurella igualou a marca do meia argentino Enzo Fernández. Com o título da seleção espanhola, o jogador se tornou o segundo na história a conquistar as Copas do Mundo de Clubes e de Seleções.

A Copa do Mundo de Clubes foi criada pela Fifa, com o mesmo formato do Mundial de Seleções, e estreou em 2025, nos Estados Unidos. O Chelsea, da Inglaterra, conquistou o título após vencer o PSG, da França, na decisão. Na ocasião, Cucurella e Enzo jogavam juntos no clube inglês. Com a vitória, o meia argentino se tornou o único com os dois mundiais no currículo.

Enzo foi campeão do mundo com a Argentina em 2022 e, depois, com o Chelsea, em 2025. Já Cucurella, por sua vez, entrou para o seleto grupo após a conquista da Espanha em 2026. A dupla, no entanto, não deve mais atuar junta. Afinal, o lateral-esquerdo foi contratado pelo Real Madrid para a próxima temporada. O clube espanhol, aliás, deseja contratar o argentino, mas os ingleses fazem jogo duro.

Foi o segundo título mundial da história da Espanha. Assim como em 2010, na África do Sul, os espanhóis venceram por 1 a 0, na prorrogação. Há 16 anos, o herói foi o meia Iniesta. Desta vez, foi Ferran Torres. Em comum, ambos defendiam o Barcelona quando marcaram os gols da vitória espanhola. Agora, a "La Roja" se juntou a França e Uruguai como bicampeões.