Marc Cucurella conquistou a Copa do Mundo com o Chelsea e com a EspanhaVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia
Cucurella iguala marca de Enzo Fernández após título da Espanha
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