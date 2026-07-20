Müller fez parte do elenco da seleção brasileira que conquistou o tetracampeonato mundial - Reprodução / YouTube Estadão

Müller fez parte do elenco da seleção brasileira que conquistou o tetracampeonato mundialReprodução / YouTube Estadão

Publicado 20/07/2026 17:08

O ex-atacante Müller, campeão mundial com o Brasil em 1994, criticou o nível da final da Copa do Mundo, realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá. A Espanha levou a melhor sobre a Argentina e triunfou por 1 a 0 na prorrogação , no último domingo, 19.

Müller ficou desapontado com o futebol apresentado pelas equipes finalistas. O comportamento da Argentina em campo foi duramente criticado pelo ex-atleta.

"A Argentina foi decepcionante. Ela foi covarde. Ninguém esperava um jogo da Argentina assim. Acho que o jogo foi 'chocho', fraco. Porém, a Argentina decepcionou, não só eu como todo o povo argentino, porque, baseado nas duas decisões anteriores, que a Argentina jogou bem e conseguiu reverter, com muita competência, claro que não se esperava uma apatia da Argentina no jogo inteiro", criticou Müller durante a live "Seleção Estadão" desta segunda-feira, 20.

"A Argentina pediu para perder, como se diz na gíria. A Espanha não é uma seleção que enche os meus olhos. Acho que jogou normal. Dentro da apatia da Argentina, a Espanha dominou na posse de bola e foi querendo mais vencer do que a Argentina (...) A final não teve muita emoção, para você ver como o time da Espanha é um time normal. Fez só um gol, na prorrogação, diante de uma Argentina que só defendeu o resultado de 0 a 0, querendo ir para os pênaltis", complementou o ex-atacante.

Argentina e Espanha empataram em 0 a 0 no tempo regulamentar da decisão. Na prorrogação, logo no primeiro minuto do segundo tempo, Ferran Torres balançou a rede e garantiu o título espanhol.

Foi o segundo troféu de Copa do Mundo da equipe europeia, que já tinha vencido a competição em 2010, em final contra a Holanda.