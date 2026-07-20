Messi não voltará para a ArgentinaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

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Pedro Logato
Rio - Assim como os astros da seleção brasileira, que não retornaram ao país, depois da participação do Brasil na Copa do Mundo, Lionel Messi, de 39 anos, também não irá para a Argentina, depois do vice-campeonato. Ele seguirá nos Estados Unidos, onde mora e defende o Inter Miami.
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De acordo com o jornal argentino "La Nacion", além do craque, Rodrigo De Paul, que também atua na equipe dos Estados Unidos, viajaram de Nova Jersey para para a cidade da Flórida. Outros jogadores como: Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina Lucero e Juan Musso também não embarcaram para Buenos Aires.
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A previsão é que o voo que leva a delegação argentina desembarque em Buenos Aires por volta das 17h (de Brasília). A Federação Argentina de Futebol, em comunicado, havia avisado que nem todos atletas retornariam ao país.
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Confira a nota da AFA:
"Após a final, alguns jogadores da seleção partirão diretamente dos Estados Unidos para diversos destinos, onde se reunirão aos seus clubes ou iniciarão o período de descanso. Enquanto isso, parte da delegação, composta por jogadores, comissão técnica e equipe de apoio, retornará à Argentina amanhã, com chegada prevista por volta das 17h".