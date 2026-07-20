Jogadores da Espanha comemoram o título da Copa do Mundo - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Jogadores da Espanha comemoram o título da Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 20/07/2026 08:55 | Atualizado 20/07/2026 12:44

A Espanha conquistou o bicampeonato da Copa do Mundo neste domingo, ao vencer a Argentina por 1 a 0 , na prorrogação, no MetLife Stadium, em East Rutherford. O gol salvador de Ferran Torres repercutiu nos principais veículos de comunicação do planeta.

Um dos principais jornais esportivos da Espanha, o 'Marca', de Madri, estampou a manchete "Reis do mundo outra vez", com uma foto do herói Ferran Torres explodindo em alegria, ao lado de Nico Williams. O 'Sport', de Barcelona, também celebrou o título com a frase: "A segunda superestrela! Espanha é campeã do mundo outra vez". Já o 'AS' publicou: "Espanha volta a ser campeã do mundo".

Na Argentina, os periódicos trataram sobre a derrota e a despedida de Lionel Messi em Copas do Mundo. O camisa 10 argentino participou de seis Mundiais, conquistou o título em 2022 e se tornou o segundo maior artilheiro da história da competição, com 22 gols.

O 'Diario Olé', principal veículo esportivo do país, publicou: "A Argentina deu tudo de si e lutou até o fim: a Espanha mereceu ser campeã da Copa do Mundo de 2026". Sobre Messi, o jornal estampou: "Um Mundial épico e a esperança de que não seja o fim para a seleção."

O 'Clarín', outro importante veículo argentino, destacou a superioridade espanhola na final, com 68% de posse de bola contra 32% dos sul-americanos. A Espanha finalizou 20 vezes, sendo 11 em direção ao gol de Dibu Martínez, enquanto a Argentina chutou apenas duas vezes, sem acertar a meta. A manchete do jornal foi: "A Argentina perdeu na prorrogação para uma Espanha que dominou a final de ponta a ponta e é a campeã da Copa."

Outros países também repercutiram o título espanhol da equipe comandada por Luis de la Fuente, liderada pelo talentoso Lamine Yamal e pelo melhor jogador da competição, Rodri. O 'Record', de Portugal, publicou: "Espanha domina Argentina e conquista o Mundial de 2026 após a prorrogação."

O 'L’Équipe', da França, destacou: "Os novos reis". A 'Gazzetta dello Sport', da Itália, também estampou a conquista: "Torres marca aos 106 e Espanha é campeã do mundo." O 'Mirror', da Inglaterra, destacou: "Viva a Espanha! Espanha é brilhante e domina Argentina para ganhar a Copa do Mundo pela segunda vez."