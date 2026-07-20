Galvão Bueno criticou escolha da Fifa - Divulgação/SBT

Galvão Bueno criticou escolha da FifaDivulgação/SBT

Publicado 20/07/2026 11:26 | Atualizado 20/07/2026 12:44

Rio - A escolha da Fifa de entregar para Rodri, de 30 anos, o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo não agradou o narrador Galvão Bueno. A lenda do jornalismo esportivo afirmou que Lionel Messi ou Kylian Mbappé deveriam ter recebido a honraria.

"O Rodri é um grande jogador, agora, deixar pra trás o Messi e o Mbappé, peraí vai", afirmou durante a transmissão do SBT.

A premiação é a segunda polêmica do meia espanhol. Em 2024, ele recebeu a "Bola de Ouro", da France Football, em um ano que o favoritismo era total por parte de Vini Jr, do Real Madrid.

Kylian Mbappé e Lionel Messi protagonizaram uma disputa particular pela artilharia da Copa e também de todos os Mundiais. No fim, o francês levou a melhor anotando dez gols na competição, contra oito do argentino e também no geral com 22 gols contra 21.