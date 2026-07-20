Galvão Bueno criticou escolha da FifaDivulgação/SBT
Galvão critica escolha de espanhol como craque
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Ex-atacante, de 49 anos, conquistou título em 1994 e 2002
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