Ronaldo Fenômeno interage com Donaldo Trump - Reprodução / X

Ronaldo Fenômeno interage com Donaldo TrumpReprodução / X

Publicado 20/07/2026 11:48 | Atualizado 20/07/2026 11:49

Rio - O ex-atacante Ronaldo Fenômeno, de 49 anos, foi filmado em interação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump . O pentacampeão segurava a taça da Copa do Mundo, durante a final entre Argentina e Espanha, e levou o troféu para o político. A situação gerou reações divergentes nas redes sociais.

VEJA: Ronaldo Fenômeno levou a taça da Copa do Mundo ao camarote presidencial antes da final entre Argentina e Espanha e a mostrou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump pic.twitter.com/FcBnXhkHBL — Pesquisas Eleições (@EleicaoBr2026) July 19, 2026

Alguns torcedores criticaram a atitude do Fenômeno em relação ao presidente dos Estados Unidos. "Ronaldo, você é grande cara não precisa se rebaixar tanto, o cara nem na sua cara olhou direito", "O brasileiro em copa do mundo deixou de ser protagonista dentro de campo para virar animador de evento".

Outros consideraram a situação como normal. "É o local da taça, ele não levou ela pro presidente Trump, e o Trump que interagiu primeiro", "E pq o presidente anfitrião não pode tocar na taça? Qual a lógica disso?", disseram os torcedores.

Donald Trump e o presidente da Fifa, Gianni Infantino, entregaram a taça da Copa do Mundo para os jogadores da Espanha, que conquistou a competição em Nova Jersey.