Nico Williams deu assistência para Ferran Torres no gol do título da EspanhaPaul Ellis / AFP

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Theo Faria
Estados Unidos - Atacante da Espanha, Nico Williams dedicou o título da Copa do Mundo a Neymar. Ele é fã declarado do craque brasileiro. A seleção conquistou o troféu pela segunda vez na história ao superar a Argentina por 1 a 0, na prorrogação, no último domingo (19).
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“Muito contente (pelo título). Tenho o Neymar como ídolo, espero que esteja vendo. Isso também é por ele”, disse o jogador, em entrevista à ‘Cazé TV’.

Nico Williams foi o responsável por dar assistência para Ferran Torres marcar, já na etapa final do tempo complementar. Pouco antes, ele próprio balançou a rede, mas a arbitragem anulou o gol por falta de Merino em Otamendi.
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Com o título, a Espanha entrou para o grupo das bicampeãs da Copa do Mundo, ao lado de França e Uruguai. A seleção já havia conquistado o troféu em 2010, na África do Sul.