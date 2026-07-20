Nico Williams deu assistência para Ferran Torres no gol do título da EspanhaPaul Ellis / AFP
“Muito contente (pelo título). Tenho o Neymar como ídolo, espero que esteja vendo. Isso também é por ele”, disse o jogador, em entrevista à ‘Cazé TV’.
Nico Williams foi o responsável por dar assistência para Ferran Torres marcar, já na etapa final do tempo complementar. Pouco antes, ele próprio balançou a rede, mas a arbitragem anulou o gol por falta de Merino em Otamendi.
Com o título, a Espanha entrou para o grupo das bicampeãs da Copa do Mundo, ao lado de França e Uruguai. A seleção já havia conquistado o troféu em 2010, na África do Sul.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.