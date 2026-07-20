Galvão Bueno se despede das narrações de Copas do Mundo - Reprodução de vídeo / SBT

Galvão Bueno se despede das narrações de Copas do MundoReprodução de vídeo / SBT

Publicado 20/07/2026 07:48

Rio - Galvão Bueno se despediu das narrações da Copa do Mundo, neste domingo (19), após a vitória da Espanha por 1 a 0 contra a Argentina , e ganhou uma homenagem emocionante do SBT e da N Sports. Ele foi surpreendido com um vídeo, conduzido por uma crônica escrita e narrada por Mauro Beting, que reunia momentos marcantes de sua trajetória profissional e depoimentos de grandes nomes, como Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Leonardo, Mauro Naves, Arnaldo Cezar Coelho, Tino Marcos, Boni e Fausto Silva.

Emocionado, Galvão, que narra o mundial desde 1974, comentou: "É difícil falar depois disso. Sinto-me extremamente realizado", afirmou ele. "Tantos e tantos amigos falaram... Queria agradecer demais".

Na ocasião, o narrador ainda falou sobre o futuro profissional. "Não sei se daqui a quatro anos vou estar aqui, nem em que condições de saúde estarei. Então, não penso mais em narração. Talvez fazer um comentário em Copa do Mundo ou apresentar um programa, é uma coisa completamente diferente. Vamos deixar isso em aberto. Deus sabe o que faz".

"Quero agradecer a toda a minha família. À Lúcia, minha primeira esposa, que infelizmente já se foi, e que me deu a Letícia, o Cacá e o Popó Bueno. E à Desirée, grande amor da minha vida, que está ao meu lado e vive sua sétima Copa do Mundo comigo, cuidando de mim a cada instante", completou.



Galvão também destacou o trabalho em equipe e celebrou a última cobertura de Copas. "Foi uma coisa tão espetacular essa Copa do Mundo e esses jogos que pude fazer para milhões de brasileiros que nos acompanharam. Quero agradecer também a toda a equipe... Somos poucos na frente das câmeras, mas o número de profissionais por trás delas é muito maior, tanto aqui nos Estados Unidos quanto na fantástica sede do SBT, em parceria com a N Sports."

Ele, por fim, disse: "Meu maior agradecimento vai para você, brasileiro, em todas as cidades, capitais e estados. Os números me encantaram, porque foram milhões de brasileiros que entenderam que o trabalho que estava sendo feito carregava o DNA do SBT e da N Sports."