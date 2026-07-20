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Vai deixar saudade! Relembre grandes momentos da Copa do Mundo
Copa do Mundo

Vai deixar saudade! Relembre grandes momentos da Copa do Mundo

Espanha foi campeã ao vencer a Argentina por 1 a 0 neste domingo (19)

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Gabriel Salotti
A abertura da Copa do Mundo aconteceu em 11 de junho, no estádio Azteca, no México
Na partida inaugural do torneio, o México, um dos anfitriões do Mundial, venceu a África do Sul por 2 a 0
O Brasil estreou na Copa do Mundo no empate em 1 a 1 contra o Marrocos, com gol de Vini Jr, em 13 de junho
O goleiro Vozinha, de Cabo Verde, foi um dos grandes destaques do Mundial após grandes atuações
Um dos pontos mais polêmicos da Copa do Mundo foi a pausa para hidratação, que gerou críticas do público e de treinadores
Os deslocamentos da delegação do Irã, em meio às restrições impostas pelo governo dos Estados Unidos, também gerou polêmica
Argentina e Cabo Verde travaram um dos duelos mais emocionantes do Mundial. Os sul-americanos venceram por 3 a 2 em jogo que foi até a prorrogação, pela segunda fase
Luka Modric foi um dos craques que fez sua última Copa do Mundo; a Croácia caiu na segunda fase, ao perder por 2 a 1 para Portugal
A Alemanha protagonizou uma das maiores zebras da Copa ao ser eliminada nos pênaltis para o Paraguai, na segunda fase
O Brasil se despediu da Copa ao perder para a Noruega por 2 a 1, nas oitavas de final. Esta foi a pior campanha da Seleção em Mundiais desde 1990
Haaland, da Noruega, marcou dois gols na eliminação do Brasil e foi um dos destaques do Mundial
Cristiano Ronaldo se despediu das Copas do Mundo na derrota para a Espanha, nas oitavas de final
Apesar de parte do público considerar a França a favorita para vencer o torneio, a Espanha não tomou conhecimento do adversário e o venceu com categoria por 2 a 0 na semifinal
Em jogo marcado por forte teor político, a Argentina superou a Inglaterra de virada por 2 a 1 nas semifinais
Em partida maluca, a Inglaterra venceu a França por 6 a 4 na disputa do terceiro lugar, o jogo com mais gols na Copa do Mundo
Mbappé se consolidou como o artilheiro da Copa do Mundo, com 10 gols
A Espanha se sagrou campeão mundial após vencer a Argentina por 1 a 0 na final da Copa do Mundo neste domingo (19), com gol de Ferran Torres
Rodri, no meio, foi eleito o craque da Copa, enquanto Cubarsí, à esquerda, venceu o prêmio de melhor jovem; Unai Simón conquistou o prêmio de melhor goleiro
Messi amargou seu segundo vice mundial após perder para a Espanha na final; partida marca a despedida do craque de Copas do Mundo
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A vitória da Espanha sobre a Argentina por 1 a 0 neste domingo (19), no estádio de Nova Jersey, marcou o encerramento da Copa do Mundo. Confira, na galeria acima, os principais destaques ao longo dos 39 dias de competição!
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