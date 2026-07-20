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Vai deixar saudade! Relembre grandes momentos da Copa do Mundo
Espanha foi campeã ao vencer a Argentina por 1 a 0 neste domingo (19)
A vitória da Espanha sobre a Argentina por 1 a 0 neste domingo (19), no estádio de Nova Jersey, marcou o encerramento da Copa do Mundo. Confira, na galeria acima, os principais destaques ao longo dos 39 dias de competição!
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