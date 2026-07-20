Rudi Garcia na Copa do Mundo de 2026 - Florencia Tan Jun / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Rudi Garcia na Copa do Mundo de 2026Florencia Tan Jun / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 20/07/2026 16:00

Rudi Garcia não seguirá à frente da seleção da Bélgica. Nesta segunda-feira (20), um dia depois da final da Copa do Mundo de 2026 , a Real Associação Belga de Futebol (RBFA) anunciou que o contrato do treinador não será renovado. O vínculo vai até 31 de julho deste ano.

"Após consulta com a Federação Belga de Futebol, decidimos não dar continuidade à excelente colaboração dos últimos 18 meses", disse Rudi Garcia, ao site da RBFA.

"Deixo a Bélgica na primeira divisão da Liga das Nações e entre as oito melhores seleções do mundo. Gostaria de agradecer ao meu fantástico grupo de jogadores, ao diretor esportivo Vincent Mannaert e aos torcedores que continuaram nos apoiando durante toda esta Copa do Mundo. Desejo à Bélgica muito sucesso na continuidade da transição geracional que ajudei a iniciar com grande prazer", completou.

Ele foi o sucessor de Domenico Tedesco e assumiu o cargo em 1º de fevereiro de 2025. "Rudi Garcia contribuiu absolutamente para a recuperação dos Diabos Vermelhos. Ele foi nomeado técnico da seleção em um contexto esportivo e financeiro difícil. Graças, em parte, à sua dedicação e experiência, a coesão da equipe foi restaurada e um ótimo resultado foi alcançado na recente Copa do Mundo", afirmou o diretor esportivo Vincent Mannaert.

Na Copa de 2026, a seleção belga parou nas quartas de final. Nesta fase, a equipe perdeu por 2 a 1 para a Espanha, que mais tarde se tornaria a campeã do torneio. Foi, aliás, o único gol sofrido pela Fúria neste Mundial.

