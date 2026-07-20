Estados Unidos - A Espanha venceu a Argentina por 1 a 0 em partida válida pela final da Copa do Mundo 2026 e consquistou o bicampeonato mundial. O gol da vitória saiu no primeiro minuto do segundo tempo da prorrogação, marcado por Ferran Torres. Contudo, o grande destaque nas redes sociais após o fim da partida não foi nenhum dos jogadores, mas sim, Keyne Yamal, de apenas três anos, irmão mais novo do craque espanhol.
O pequeno está viralizando desde o começo da competição, e durante a comemoração do título, não poderia ser diferente. Seus vídeos comemorando, dançando e jogando bola com seu irmão tem conquistado a web com seu jeitinho espontâneo e carismático.
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