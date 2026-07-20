Keyne, irmão mais novo de Yamal, comemorando a bicampeonato espanhol - Reprodução/X @ZAMENZA

Keyne, irmão mais novo de Yamal, comemorando a bicampeonato espanholReprodução/X @ZAMENZA

Publicado 20/07/2026 14:55 | Atualizado 20/07/2026 15:30

Estados Unidos - A Espanha venceu a Argentina por 1 a 0 em partida válida pela final da Copa do Mundo 2026 e consquistou o bicampeonato mundial . O gol da vitória saiu no primeiro minuto do segundo tempo da prorrogação, marcado por Ferran Torres. Contudo, o grande destaque nas redes sociais após o fim da partida não foi nenhum dos jogadores, mas sim, Keyne Yamal, de apenas três anos, irmão mais novo do craque espanhol.

O pequeno está viralizando desde o começo da competição, e durante a comemoração do título, não poderia ser diferente. Seus vídeos comemorando, dançando e jogando bola com seu irmão tem conquistado a web com seu jeitinho espontâneo e carismático.

Com o título, Lamine Yamal, de 19 anos, entrou para o pódio dos mais jovens a conquistar a competição, atrás apenas de Pelé, em 1958 pelo Brasil, e Giuseppe Bergomi, em 1982 pela Itália.

VEJA A COMEMORAÇÃO COM O IRMÃO