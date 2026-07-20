Otamendi e Rodri discutiram após o apito finalReprodução / DAZN

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João Vitor Cravo
Estados Unidos - Não é novidade que a tensão tomou conta do gramado do MetLife Stadium após o triunfo da Espanha sobre a Argentina, que valeu o título da Copa do Mundo. Entre socos e empurrões, uma discussão entre o defensor Otamendi e o volante Rodri acabou passando despercebida por muitos.
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Minutos depois do apito final, quando foi cumprimentar Otamendi, o espanhol ouviu "poucas e boas" do ex-companheiro de Manchester City: "Comece a falar menos, idiota. Vocês ficaram chorando a semana toda. Você e o Laporte (zagueiro espanhol), os dois. Isso não se faz. Vocês ficaram reclamando da arbitragem".
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Em resposta, Rodri se mostrou surpreso, afirmou respeitar o zagueiro argentino e perguntou o que ele teria feito para despertar tal reação. Otamendi prosseguiu: "Laporte. Você não viu o que ele disse essa semana?". Na sequência, o volante espanhol foi retirado pelos companheiros, ainda com a expressão confusa.

Veja as falas de Rodri e Laporte

Na última semana, Laporte realmente havia questionado a arbitragem da Copa do Mundo em entrevista ao jornal espanhol 'Marca'. O zagueiro titular da Espanha pediu que o juiz da final tentasse controlar os ânimos da decisão contra a Argentina.
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"Não me preocupo nem um pouco com a agressividade no futebol. Se for tolerável e o árbitro fizer o seu trabalho, não tenho problema nenhum. É verdade que em jogos recentes vimos coisas que nos surpreenderam bastante, ações que deixaram passar. Principalmente com a Argentina, uma equipe que deixa muitos recados", disse o defensor.
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Rodri, por outro lado, fez referência à arbitragem do Mundial como um todo. Ao veículo espanhol 'As', o volante reclamou de faltas não marcadas durante a campanha e de chegadas duras no jovem Lamine Yamal.
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"Há três jogos convivemos com essa situação. Estamos falando de mais de 10 ou 15 faltas que não são marcadas. Se você não apita, os defensores continuam fazendo a mesma coisa. A permissividade é evidente", declarou.
*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Theo Faria