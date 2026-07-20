Otamendi e Rodri discutiram após o apito final - Reprodução / DAZN

Otamendi e Rodri discutiram após o apito finalReprodução / DAZN

Publicado 20/07/2026 14:32

Estados Unidos - Não é novidade que a tensão tomou conta do gramado do MetLife Stadium após o triunfo da Espanha sobre a Argentina , que valeu o título da Copa do Mundo. Entre socos e empurrões, uma discussão entre o defensor Otamendi e o volante Rodri acabou passando despercebida por muitos.

Minutos depois do apito final, quando foi cumprimentar Otamendi, o espanhol ouviu "poucas e boas" do ex-companheiro de Manchester City: "Comece a falar menos, idiota. Vocês ficaram chorando a semana toda. Você e o Laporte (zagueiro espanhol), os dois. Isso não se faz. Vocês ficaram reclamando da arbitragem".

Em resposta, Rodri se mostrou surpreso, afirmou respeitar o zagueiro argentino e perguntou o que ele teria feito para despertar tal reação. Otamendi prosseguiu: "Laporte. Você não viu o que ele disse essa semana?". Na sequência, o volante espanhol foi retirado pelos companheiros, ainda com a expressão confusa.

Veja as falas de Rodri e Laporte

Na última semana, Laporte realmente havia questionado a arbitragem da Copa do Mundo em entrevista ao jornal espanhol 'Marca'. O zagueiro titular da Espanha pediu que o juiz da final tentasse controlar os ânimos da decisão contra a Argentina.

"Não me preocupo nem um pouco com a agressividade no futebol. Se for tolerável e o árbitro fizer o seu trabalho, não tenho problema nenhum. É verdade que em jogos recentes vimos coisas que nos surpreenderam bastante, ações que deixaram passar. Principalmente com a Argentina, uma equipe que deixa muitos recados", disse o defensor.



Rodri, por outro lado, fez referência à arbitragem do Mundial como um todo. Ao veículo espanhol 'As', o volante reclamou de faltas não marcadas durante a campanha e de chegadas duras no jovem Lamine Yamal.

"Há três jogos convivemos com essa situação. Estamos falando de mais de 10 ou 15 faltas que não são marcadas. Se você não apita, os defensores continuam fazendo a mesma coisa. A permissividade é evidente", declarou.



*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Theo Faria