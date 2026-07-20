Vampeta em mesa redondaReprodução/Youtube Jovem Pan
ELE CRAVOU! Vampeta acertou que a Seleção Brasileira seria eliminada para Noruega e ainda acertou que Haaland marcaria dois gols! pic.twitter.com/svi2Ols8aR— Jakelyne Loiola (@Jakelyneloiola_) July 6, 2026
E antes da final, não poderia ser diferente, o palpite do craque foi que a Espanha seria campeã. Contudo, o mais impressionante foi o comentário do prórpio durante a partida, Vampeta garantiu que o gol do título seria de Ferran Torres, detalhe, o atleta entrou apenas aos 62 minutos de partida. A declaração do comentarista foi: "Ó sabe quem vai fazer o gol do título? O Ferran Torres. Esse cara é largo, toda vez que ele entra lá no Bracelona, no lugar do Lewandovski, ele faz gol (...)".
Velho Vamp. pic.twitter.com/65EkooIjXp— Planeta do Futebol (@futebol_info) July 14, 2026
Inacrditável! O Vampeta simplesmente cravou até quem faria o gol do título da Espanha. pic.twitter.com/ZyGyA96C7O— Jakelyne Loiola (@Jakelyneloiola_) July 20, 2026
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato
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