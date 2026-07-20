Vampeta em mesa redonda - Reprodução/Youtube Jovem Pan

Vampeta em mesa redondaReprodução/Youtube Jovem Pan

Publicado 20/07/2026 12:57

Rio - Ídolo do Corinthians e pentacampeão mundial, Vampeta cravou a decisão da Copa do Mundo e acertou o autor do gol do título da Espanha. Ferran Torres decidiu a final para os europeus na prorrogação e levou a taça depois de uma vitória por 1 a 0.

Os palpites certos não são de agora, o ex-jogador já havia acertado outros resultados anteriomente. Dentre eles, que o Brasil passaria do Japão com muita dificuldade, na segunda fase. A partida terminou 2 a 1 para a seleção brasileira com gol marcado aos 96 minutos pelo ponta Martinelli.

O craque também acertou a eliminação do próprio Brasil, dizendo que seria 2 a 1 para a Noruega nas oitavas de finais, com dois gols do centroavante, Erling Haaland.

ELE CRAVOU! Vampeta acertou que a Seleção Brasileira seria eliminada para Noruega e ainda acertou que Haaland marcaria dois gols! pic.twitter.com/svi2Ols8aR — Jakelyne Loiola (@Jakelyneloiola_) July 6, 2026

Nas semifinais, Vampeta foi contra a opinião pública de que a França era a favorita no duelo contra a seleção espanhola e cravou a Fúria na final. O jogo terminou 2 a 0 para os espanhóis, com domínio absoluto na partida.

Velho Vamp. pic.twitter.com/65EkooIjXp — Planeta do Futebol (@futebol_info) July 14, 2026 E antes da final, não poderia ser diferente, o palpite do craque foi que a Espanha seria campeã. Contudo, o mais impressionante foi o comentário do prórpio durante a partida, Vampeta garantiu que o gol do título seria de Ferran Torres, detalhe, o atleta entrou apenas aos 62 minutos de partida. A declaração do comentarista foi: "Ó sabe quem vai fazer o gol do título? O Ferran Torres. Esse cara é largo, toda vez que ele entra lá no Bracelona, no lugar do Lewandovski, ele faz gol (...)". E antes da final, não poderia ser diferente, o palpite do craque foi que a Espanha seria campeã. Contudo, o mais impressionante foi o comentário do prórpio durante a partida, Vampeta garantiu que o gol do título seria de Ferran Torres, detalhe, o atleta entrou apenas aos 62 minutos de partida. A declaração do comentarista foi: "Ó sabe quem vai fazer o gol do título? O Ferran Torres. Esse cara é largo, toda vez que ele entra lá no Bracelona, no lugar do Lewandovski, ele faz gol (...)".

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