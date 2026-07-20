Rooney em entrevista a podcast - Foto: Reprodução/Instagram

Rooney em entrevista a podcastFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 20/07/2026 14:01

Estados Unidos - A final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina terminou 1 a 0 para os europeus, no último domingo (19), depois do tempo normal e da prorrogação. Além do futebol, algo que marcou a partida foi o show do intervalo, que durou cerca de 27 minutos, e envolveu grande nomes da música. A situação gerou controvérsias e críticas do ex-atacante do Manchester United, Wayne Rooney,

Ao analisar a situação, o atual comentarista da BBC Sports disse que apesar de gostar de todos os artistas que se apresentaram, o resultado não foi satisfatório. O corte viralizou no "X", o antigo Twitter, e grande parte do público concordou com o craque.

As críticas do apresentador e do público foram, principalmente, direcionadas a "americanização" do evento, em trazer algo que é cultural para os esportes e público dos Estados Unidos para o futebol, mesmo sem a adesão dos fãs do esportes. Outra parte das críticas foi direcionada a escolha das músicas e apresentações que foram abaixo do esperado.

Wayne Rooney, sobre o show do intervalo da final da Copa do Mundo:



“Minha parte favorita foi quando terminou. Gosto de todos esses artistas, mas achei uma porcaria.”



@BBCSport pic.twitter.com/LveldFtT7w — Planeta do Futebol (@futebol_info) July 20, 2026 Os shows duraram 11 minutos, com apresentações de Madonna, Shakira, Justin Bieber, Burna Boy e o Grupo BTS. No total, o intervalo durou exatos 27 minutos e 11 segundos, contando com a montagem de desmontagem da estrutura feita para as apresentações. Os shows duraram 11 minutos, com apresentações de Madonna, Shakira, Justin Bieber, Burna Boy e o Grupo BTS. No total, o intervalo durou exatos 27 minutos e 11 segundos, contando com a montagem de desmontagem da estrutura feita para as apresentações.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato