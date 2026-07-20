Lionel Messi perdeu a Copa do Mundo pela segunda vez na carreira - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Lionel Messi perdeu a Copa do Mundo pela segunda vez na carreiraWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 20/07/2026 13:00 | Atualizado 20/07/2026 13:09

Rio - Vice-campeã mundial, a Argentina perdeu a chance de igualar uma marca histórica do Brasil e Itália em Copas do Mundo. Campeã em 2022, os argentinos entraram em campo contra a Espanha, neste domingo (19), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, com a oportunidade de conquistar o segundo título consecutivo. Porém, a derrota por 1 a 0, na prorrogação , deu fim ao sonho do tetra.

Com a derrota da Argentina para a Espanha, Brasil e Itália continuam sendo os únicos que conquistaram títulos consecutivos da Copa do Mundo. Os italianos conseguiram primeiro com as conquistas de 1934 e 1938 sobre Tchecoslováquia e Hungria, respectivamente. Já a seleção brasileira igualou o feito com os títulos de 1958 e 1962 sobre Suécia e Tchecoslováquia, respectivamente.

O primeiro título italiano aconteceu na Copa do Mundo de 1934, quando venceram a Tchecoslováquia por 2 a 1, na prorrogação. Na época, a Azzurra saiu atrás no placar, mas conseguiu o empate e, depois, virou no tempo extra. Já em 1938, a equipe italiana venceu a Hungria por 4 a 2, na última Copa antes da Segunda Guerra Mundial.

Já o Brasil conquistou o primeiro título mundial em 1958, quando venceu a Suécia por 5 a 2, com dois gols de Vavá e Pelé, além de um de Zagallo. Já em 1962, a seleção brasileira venceu a Tchecoslováquia por 3 a 1, com gols de Amarildo, Zito e Vavá. Nas duas ocasiões, o time brasileiro saiu atrás no placar e buscou a virada para subir ao lugar mais alto do pódio.

O Brasil teve outra chance de repetir a marca, mas bateu na trave. Campeão em 1994, a seleção brasileira foi derrotada pela França na final de 1998. Os franceses, aliás, quase entraram para o seleto grupo de campeões consecutivos, mas perderam para a Argentina na final de 2022 e não conseguiram defender o título conquistado na edição anterior, em 2018.

Outras seleções tiveram a oportunidade de igualar o feito. A Holanda, liderada por Cruyff, teve a chance nas Copas de 1974 e 1978, mas amargou dois vices. Depois a Alemanha teve a oportunidade em 1982 e 1986, mas perdeu para Itália e Argentina, respectivamente. Os argentinos, aliás, quase igualaram a marca em 1990, mas perderam para os alemães.