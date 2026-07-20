Nico Williams deu a assistência para o gol do título da Copa do Mundo - Franck Fife / AFP

Nico Williams deu a assistência para o gol do título da Copa do MundoFranck Fife / AFP

Publicado 20/07/2026 15:56

Espanha - Iñaki Williams, irmão mais velho de Nico Williams, parabenizou o ponta pelo título da Espanha na Copa do Mundo com um post em sua conta no "X". Também jogador, Iñaki representou a seleção de Gana no Mundial e apontou a conquista do caçula como um orgulho para "imigrantes como os nossos pais".

"Irmão, você ganhou a Copa do Mundo. Você fez história. Mas, além do troféu, obrigado por isto: você fez com que milhões de imigrantes como os nossos pais se sintam orgulhosos de que seus futuros filhos possam um dia viver o que você viveu, e que milhões de espanhóis se empatizem com a nossa história", publicou.

Iñaki Williams, de 32 anos, defende o Athletic Bilbao desde o começo da carreira AFP

Os irmãos Williams são filhos de pais ganeses, que percorreram 4 mil quilômetros até Melilla, cidade autônoma espanhola no Marrocos, em busca de condições de vida melhores. Eles, inclusive, fizeram parte da viagem a pé, sob o calor do deserto do Saara, com Maria Williams grávida de Iñaki.

"Você tocou o céu com os dedos e demonstrou que, com trabalho e esforço, tudo é possível. Hoje o mundo te conheceu ainda mais, se é que isso é possível, e você colocou o nosso sobrenome no infinito, para todo o sempre. Eu te admiro. Eu te amo. Campeão do mundo", completou o atacante de 32 anos.

Em Melilla, o casal foi detido e recebeu asilo político na cidade de Bilbao, ao norte da Espanha, onde Iñaki nasceu. Em Pamplona, oito anos depois, a família se completou com o nascimento de Nico. Hoje, os irmãos são companheiros no Athletic Bilbao, equipe na qual ambos foram revelados.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza