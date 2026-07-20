Espanha conquistou o título da Copa do Mundo de 2026 - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Espanha conquistou o título da Copa do Mundo de 2026William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 20/07/2026 15:30 | Atualizado 20/07/2026 15:43

Rio - A EA Sports acertou o campeão da Copa do Mundo pela quinta vez consecutiva. Desenvolvedora do jogo eletrônico de futebol mais conhecido do mundo, a produtora cravou o título da Espanha no início de junho, quando divulgou a simulação do modo do Mundial.

No início de junho, a EA Sports lançou o modo da Copa do Mundo. Sem os direitos da Fifa, o modo foi nomeado de "The World's Game" ("O Jogo do Mundo", em inglês). Na simulação de divulgação do modo, a desenvolvedora cravou a Espanha como a grande campeã.

Com a vitória da Espanha sobre a Argentina por 1 a 0, neste último domingo (19), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, a EA Sports acertou o campeão mundial pela quinta vez consecutiva. A empresa já havia acerto os títulos da Espanha (2010), Alemanha (2014), França (2018) e Argentina (2022).

A EA Sports é uma divisão da Eletronic Arts, uma desenvolvedora de jogos eletrônicos. Ela é responsável pela criação dos jogos de esportes, como o "EA FC". Antes, o jogo tinha a chancela da Fifa, como ficou conhecido. A parceria com a entidade máxima chegou ao fim em 2024 e o jogo foi renomeado.

O "EA FC" é o jogo eletrônico de futebol mais conhecido do mundo. Nos anos 2000, a EA Sports tinha a concorrência da Konami, que desenvolvia o "Pro Evolution Soccer". Porém, a empresa americana superou a rival japonesa e passou a dominar o mercado a partir da virada de década de 2010.