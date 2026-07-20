Jogadores argentinos viraram de costas para o palco - AFP

Jogadores argentinos viraram de costas para o palcoAFP

Publicado 20/07/2026 15:50 | Atualizado 20/07/2026 15:52

"O final sombrio da final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha tomou um rumo ainda mais desagradável quando os argentinos viraram as costas para a torcida espanhola ao erguerem o troféu", afirmou o diário.

A "AS" também relacionou a postura dos argentinos depois da derrota ao modelo de jogo que os sul-americanos apresentaram na decisão.

"O gesto, incomum em uma cerimônia de premiação, coroou uma partida em que a Argentina se concentrou mais em jogadas sujas do que em futebol", concluiu.