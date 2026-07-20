Jogadores argentinos viraram de costas para o palcoAFP

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Pedro Logato
Rio - A atitude dos argentinos, que viraram de costas para o palco durante a premiação da seleção espanhola no título da Copa do Mundo, gerou críticas no jornal "AS". A publicação detonou a postura de "desprezo" e também "desagradável" dos vice-campeões mundiais.
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"O final sombrio da final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha tomou um rumo ainda mais desagradável quando os argentinos viraram as costas para a torcida espanhola ao erguerem o troféu", afirmou o diário.
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A "AS" também relacionou a postura dos argentinos depois da derrota ao modelo de jogo que os sul-americanos apresentaram na decisão.
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"O gesto, incomum em uma cerimônia de premiação, coroou uma partida em que a Argentina se concentrou mais em jogadas sujas do que em futebol", concluiu.