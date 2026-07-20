Estados Unidos - Uma cena chamou a atenção depois do título da Espanha sobre a Argentina por 1 a 0 na final da Copa do Mundo. O meia do Barcelona, Pedri, cobrou um pênalti contra seu pai. A ação de afeto é uma tradição familiar, sempre que o espanhol conquista um título. Os torcedores ficaram comovidos com o jovem.
A história por trás do ritual emocionou torcedores de todos os locais do mundo. Fernando González, pai de Pedri, é ex-atleta de futebol, e chegou a ser goleiro profissional em ligas de nível regional quando era mais jovem. No entanto, teve que desistir desse sonho quando seu próprio pai, avô de Pedri, faleceu, obrigando ele a assumir os négocios da família.
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