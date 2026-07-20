Torcida da Argentina compareceu em peso na Copa do Mundo de 2026 - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Torcida da Argentina compareceu em peso na Copa do Mundo de 2026William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 20/07/2026 16:35 | Atualizado 20/07/2026 16:45

Rio - A Copa do Mundo de 2026 bateu o recorde de público da história da competição. O Mundial realizado nos Estados Unidos, México e Canadá levou 6,8 milhões de pessoas aos estádios somando todos os 104 jogos. O número superou os 3,5 milhões da edição de 1994, também realizada nos Estados Unidos.

Essa foi a primeira Copa do Mundo com 48 seleções na história, o que contribui para o maior número de torcedores. A taxa de ocupação média foi de 99,73%, sendo que 69 das 109 partidas tiveram suas ocupações máximas. A média de público por jogo foi de 65.490 mil.

A média por jogo foi a segunda maior da história das Copas do Mundo, atrás apenas da edição de 1994. Na época, o Mundial realizado nos Estados Unidos registrou uma média de 68.626 torcedores por jogo. O Brasil, em 1950, tem a terceira maior média, com 60.773 torcedores por partida.

A Espanha conquistou o título da Copa do Mundo de 2026 após vencer a Argentina por 1 a 0 , neste último domingo (19), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Com a vitória, os espanhóis conquistaram o segundo título mundial da história.

Maiores públicos da história das Copas:

2026 (Estados Unidos, México e Canadá): 6.810.996 milhões

1994 (Estados Unidos): 3.568.567 milhões

2014 (Brasil): 3.441.450 milhões

2022 (Catar): 3.404.252 milhões

2006 (Alemanha): 3.367.000 milhões