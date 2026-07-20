Aleksander Ceferin é o presidente da Uefa - Paub Barrena / AFP

Aleksander Ceferin é o presidente da UefaPaub Barrena / AFP

Publicado 20/07/2026 16:51

O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, não compareceu à final da Copa do Mundo, vencida pela Espanha contra a Argentina no domingo, devido ao chamado "caso Balogun", segundo o jornal britânico The Times, após a entidade máxima do futebol europeu considerar que a Fifa havia "cruzado uma linha vermelha".



A ausência de Ceferin — que também é vice-presidente da Fifa — "revela uma profunda divergência" entre a Fifa e a Uefa, informou o The Times. Contactada pela AFP, a Uefa se recusou a comentar o assunto.



A Fifa provocou uma onda de indignação ao decidir anular a suspensão que o jogador americano Folarin Balogun deveria cumprir nas oitavas de final contra a Bélgica, após sua expulsão na fase de 16-avos de final contra a Bósnia e Herzegovina. Também foi revelado que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia telefonado para seu homólogo da Fifa, Gianni Infantino, para pedir uma revisão do caso.