Mbappé quebrou o recorde de maior artilheiro da história das CopasLUKE HALES / GETTY IMAGES VIA AFP
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