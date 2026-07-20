Mbappé quebrou o recorde de maior artilheiro da história das Copas - LUKE HALES / GETTY IMAGES VIA AFP

Mbappé quebrou o recorde de maior artilheiro da história das CopasLUKE HALES / GETTY IMAGES VIA AFP

Publicado 20/07/2026 18:00

Rio - O Real Madrid foi um dos grandes protagonistas da Copa do Mundo de 2026. O clube espanhol foi quem mais contribuiu com gols durante a competição realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. Ao todo, foram 22 tentos de jogadores da equipe.

Artilheiro da Copa do Mundo de 2026, Kylian Mbappé foi responsável por marcar 10 dos 22 gols do Real Madrid na competição. O meia Jude Bellingham fez outros sete, enquanto o brasileiro Vini Jr fez quatro e o turco Arda Güller fez um.

O Real Madrid ficou à frente do PSG, que marcou 16 gols na Copa do Mundo de 2026. O atacante francês Ousmane Dembélé foi responsável por seis. Já o Arsenal completa o top 3 com 13 gols, sendo três do atacante inglês Bukayo Saka e outros três do alemão Kai Havertz.

Se o Real Madrid foi dominante entre os clubes, o Campeonato Inglês liderou entre as ligas. A competição nacional inglesa foi responsável por 81 gols na Copa do Mundo de 2026, superando a Espanha com 43 e a Alemanha e França, empatadas com 26.

Já o Brasileirão, por sua vez, registrou cinco gols na Copa do Mundo: o paraguaio Maurício e o colombiano Arias, do Palmeiras; o uruguaio Canobbio, do Fluminense; o equatoriano Plata, do Flamengo; e, por fim, Neymar, do Santos.