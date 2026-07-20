Rodri, da Espanha, ergue o troféu da Copa do Mundo - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Rodri, da Espanha, ergue o troféu da Copa do MundoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 20/07/2026 17:27 | Atualizado 20/07/2026 17:32

1 a 0 sobre a Argentina na prorrogação, a seleção comandada por Luis de la Fuente ultrapassou a rival e reassumiu a liderança da classificação, atualizada nesta segunda-feira (20). Rio - A conquista da Copa do Mundo de 2026 levou a Espanha de volta ao topo do ranking da Fifa. Com a vitória porsobre a Argentina na prorrogação, a seleção comandada por Luis de la Fuente ultrapassou a rival e reassumiu a liderança da classificação, atualizada nesta segunda-feira (20).

O triunfo na decisão rendeu 30,27 pontos aos espanhóis, que passaram a somar 1.995,88 e deixaram os argentinos na segunda posição, com 1.970,37. França (1.948,97) e Inglaterra (1.922,83) aparecem logo atrás, enquanto o Brasil fecha o top 5, com 1.804,92 pontos.

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Mesmo eliminada nas oitavas de final pela Noruega, a Seleção ganhou uma posição em relação ao ranking anterior. Marrocos, que também subiu, está em sexto, com apenas 0,93 ponto atrás do Brasil. Já Portugal caiu duas posições e está em sétimo, com 1.787,85. Mesmo eliminada nas oitavas de final pela Noruega, a Seleção ganhou uma posição em relação ao ranking anterior. Marrocos, que também subiu, está em sexto, com apenas 0,93 ponto atrás do Brasil. Já Portugal caiu duas posições e está em sétimo, com 1.787,85.

A maior ascensão da atualização foi da seleção norueguesa. Os escandinavos subiram 12 colocações e agora ocupam o 19º lugar. Por outro lado, a Tunísia registrou a maior queda, despencando da 45ª para a 57ª posição.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de João Alexandre Borges.